中證監晤投行安撫市場 恒指期結日急升841點

研究機構Vanda表示，內地監管風波觸發中概股拋售潮，美國散戶投資者則視此為買入機會，持續趁低吸納大型投資者拋售的股票。美國股民購入的中概股包括電動汽車製造商蔚來、小鵬汽車（9868），以及科技龍頭阿里巴巴（9988）在美上市的股票，以上三股擠入美國股民周二買入的六大股票名單，吸引合共約15億元資金淨流入。
美國股民掃入中概股
科網股發力集體走高，騰訊（700）是升市火車頭，收飆約一成報492元；阿里急揚7.7%，收報197.3元；美團（3690）亦炒高9.5%，報228.4元，上述三股合力推高大市505點。其他科技股方面，京東（9618）抽升逾一成二，收報283.2元；早前捱沽的阿里健康（241）爆升22.7%，收報12.88元，是升幅最大藍籌股；萬國數據（9698）勁升超過兩成四，收報62.5元，為表現最醒目科指成份股。
美國聯儲局如市場預期維持利率不變，並指暫未有條件啟動削減量化寬鬆措施，多隻藍籌股報捷，友邦（1299）升3.9%，收報92.05元；碧服（6098）再彈6.2%，收報64.4元。
教育股乘勢勁彈
教育股乘勢反彈，其中思考樂（1769）大彈四成三；新東方（9901）抽升13.5%；新東方在線（1797）炒高近兩成。
香港股票分析師協會副主席郭思治表示，日前大市跌勢急勁，好友及大戶借期結日發力反擊，現時首要目標是先行收復10天線（26809），才反映大型調整告一段落。