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滴滴：私有化傳聞不實

2021-07-30 列印
　　據外媒報道，近期監管風暴中心滴滴出行，上市未足月或要考慮在私有化，據悉私有化決定是為了安撫中國當局，並賠償投資者損失。滴滴回應傳聞為不實。

　　報道稱，私有化所需的大部份資金為IPO時投資者的募資，大股東軟銀不太可能再提供財政支持。每股私有化作價尚未確定，或會接近或高於每股14美元招股價。滴滴盤前一度大升49%，惟滴滴隨後回應傳聞為不實信息，股價升幅持續收窄，於美股早段曾僅升4%。



　　另外，外媒引述知情人士指，中證監向幾間大型國際投行表示，只要符合上市條件，將繼續允許中企赴美上市，而且可以繼續搭建VIE（可變利益實體）海外上市。

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