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遭質疑文件誤導 物美上市遇阻

2021-07-30 列印
　　昨日有報道指中國零售集團物美科技在港IPO面臨延遲，有不願具名的消息人士透露，港交所（388）上市科質疑物美誇大其業務科技成份，上市文件內容疑存有誤導，早前已向物美發出首輪提問，但至今未收到其上市團隊回覆，令上市計劃陷入停滯。據了解，物美上市團隊研究後認為，若要滿足上市科的審查，或需要大幅修改上市文件內容。

　　物美主營超市零售業務，旗下有426間「物美」門店及97間「麥德龍」門店。物美在上市文件中，多番強調為「數碼化零售的開拓者」，稱「將零售業務流程解構再重構為數碼化會員管理、數碼化商品管理、數碼化門店運營及數碼化定單履約管理。」單是《業務》一節，「數碼化」已出現達139次。



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