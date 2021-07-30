恒隆地產多賺11% 中期息增至0.18元

受惠內地商場收入彈升，帶動恒隆地產（101）中期基本純利按年增10.6%至22億元，中期息增6%，至每股0.18元，為11年來首次增派息。恒地董事長陳啟宗表示，增派中期息釋出正面信號，對全年業績有信心，並指內地奢侈品消費勢頭強勁，很多名牌選擇在中國推出專屬產品。恒隆地產中期收入增長，帶動母公司恒隆集團（010）收入按年升18%，至52.75億元，基本純利增12%，至接近15億元，11年來首度增派中期息10.5%，至每股0.21元。陳啟宗表示，增派息反映對業績增長有信心，但他說：「如果對全年業績冇信心，我哋唔會喺中期業績加股息」，但全年股息會否增派，則留待屆時決定。首席財務總監何孝昌就表示，該集團派息政策一如既往是平穩及逐漸提升，金額與核心業務成正比。租戶銷售額升逾一倍期內恒隆地產收入按年增19%，至49.75億元，全部來自物業租賃貢獻，創出新高，其中內地物業租賃收入佔整體收入三分之二，按年大增45%，至32.95億元，主要來自高端商場租戶銷售額增長65%至2.32倍不等，整體租戶銷售額則上升逾一倍。行政總裁盧韋柏表示，中國奢侈品零售整體仍然強勁，估計下半年內地商場收入會維持非常高水平，但按年增長或有所放緩。對於中國經濟增長有放緩跡象，陳啟宗指出，中國是奢侈產品系列是全球最齊全，皆因多家名牌商明瞭中國是其主要增長動力。本港收入仍錄得倒退，按年跌12%至16.8億元，盧韋柏表示，與去年下半年相比只是倒退3%，跌勢有所放緩，已踏入平穩階段。