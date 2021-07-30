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業績遜預期 百威逆市挫3%

2021-07-30 列印
　　百威亞太（1876）昨日派發截至今年6月底止中期成績表，溢利按年大升1.72倍，至約5億美元；期內不派息。該公司聯席主席兼首席執行官楊克表示，上半年增長主要受惠內地主要市場帶動，預料高階產品增長勢頭將會持續，而目前未有加價計劃。惟受次季溢利及收入較預期差拖累，百威昨日逆市跌3.04%，收報22.3元。

　　該公司於期內收入為34.8億美元，按年升35%，主要受中國市場表現帶動；因春節及初夏強勢商業宣傳活動，加上成功推出創新產品，總銷量增加18.4%至45.9億公升。上半年每百升收入增加6.4%，受惠高階及超高階產品線保持增長，使各市場的每百升收入均有所增加。



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