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百勝純利倍增 續開新店擴張

2021-07-30 列印
　　內地肯德基、必勝客等餐廳營運商百勝中國（9987）中期多賺約1.1倍，至4.11億美元；總收入按年增加37%，至50.08億美元，每股派息0.12美元。該公司首席執行官屈翠容昨日表示，會繼續加快門店網絡擴張，預計今年全年將開設1300間新店，資本開支為7至8億美元。

　　百勝中國截至6月底止第二財季，淨利潤按年增加37%，至1.81億美元；總收入按年升29%，至24.51億美元。同店銷售額增加5%，當中肯德基及必勝客分別增長4%及11%。對於近期內地加強監管外賣員合法權益，屈翠容表示，目前4成定單於自家平台下單，6成來自外送合作平台，強調公司對騎手有薪金福利及保險等保障，相信有關政策對公司的影響不大。



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