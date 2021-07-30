中環IFC外望——澳博「上葡京」今午開業

澳門博彩控股（880）昨日宣佈，旗下位於澳門路氹的綜合度假村「上葡京」（圖），計劃於今日中午12時分階段開業。該公司指出，「上葡京」全面開幕後，將提供1892間客房和套房，以及活動、會議、購物、博彩、餐飲和娛樂休閒設施。首階段開幕包括度假村內最大的酒店大樓「澳門上葡京」、多間餐廳食府、康樂休閒設施，以及會展活動場地。澳博主席兼執行董事兼澳娛綜合董事局主席何超鳳表示：「上葡京是澳娛綜合發展的重要里程碑，我們熱切期待迎接即將到來的賓客，讓他們親身體驗全球頂尖的休閒娛樂設施，細味澳門中西融合的獨特文化。在接下來的數個月，上葡京將陸續推出更多『傳奇之上』的優越體驗。」她又稱，澳娛綜合竭力打造上葡京，帶來獨特非凡的元素，以豐富澳門旅遊的多元發展。她說：「我們將繼續致力提升酒店休閒業的水平，助力澳門特區政府構建『世界旅遊休閒中心』。」據該公司公告指出，澳門博彩監察協調局批准該澳娛綜合度假股份於「上葡京」設有150張新中場賭枱以經營業務。澳娛綜合亦獲博監局授權，要求將額外的賭枱從澳娛綜合經營的其他賭場轉移到「上葡京」賭場。博監局亦批准設置1200部角子機，並對可以設置和開幕時營運的數量有具體限制。BCT銀聯：七成人無退休理財BCT銀聯集團昨日公佈「港人未來生活期望及退休理財準備」調查，調查發現在600名擁有強積金戶口的人士中，約三成受訪在職人士及約七成受訪退休人士，均沒有任何退休理財方案，對未來理財計劃欠缺行動。76%受訪者期望退休後能獲財務自由，但退休人士平均個人資產約150萬元，過半數受訪者認為自己已為退休生活作好準備，但平均資產只約200萬元，反映儲蓄不足並且財務上缺乏完善規劃。BCT銀聯集團首席業務總監李德麟於會上表示，近期市況波動，發現近一星期改變投資組合的人數輕微增加，但並非顯著現象，又指強積金為長線投資，市民毋須因短期波動而過份擔憂。高瞻