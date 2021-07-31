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銀債超購1.8倍 料每人可獲發12手

2021-07-31 列印
　　第六批銀色債券昨日下午截止認購，政府發言人表示，根據配售機構的初步數據，初步認購金額約為679.7億元，超額認購1.8倍，認購人數約25.7萬，較去年高90%，預計最終發行額將提高至上限300億元，並計劃於下月6日公佈配發結果。有業界人士估計，今年整體認購人數突破25萬人，以300億元發行額計算，預計每人平均分配到12手。

　　中銀、滙豐及渣打銀行均表示，今批銀債的認購金額及人數較去年有所上升。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，經該行認購銀債的金額及人數均創新高，總認購人數較去年升八成，總認購額突破該行銀色債券及iBond的歷史紀錄。他續指，該行客戶主要經分行認購，使用手機銀行認購的人數為去年的三倍。他又表示，以發行額增至300億元計算，預計每人平均可獲分配12手。



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