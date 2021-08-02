國策股具支持 教育板塊宜觀望 港股低殘可望喘定

中央使出監管「連環拳」，令上周港股大跌，加上美股三大指數上周五收市均錄微跌。雖然夜期及港股ADR均見向下，惟有分析指，由於恒指上周五已見調整，因此今日或會反彈，有機會向上試10天線約26600點水平，並認為受國策支持的股份具吸引力。恒指即月夜期收報25856點，低水105點；港股ADR比例指數則報25950點，較上周五收市價低10點，惟勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，由於恒指上周五已見調整，目前未有利淡消息，預計今日恒指可能會反彈至約26600點，即大約在10天線水平，恒指或會在26500至26600點水平上落。夜期ADR稍見向下連敬涵續指，對於今日公佈中期業績的滙控（005）持觀望態度，並料教育、新經濟股等個別板塊會有短暫反彈，而不受中國政策打壓的股份會續升，例如港交所（388）、比亞迪（1211）以及友邦保險（1299）等。連敬涵又指，現時美股對港股影響不大，近來香港股市亦未有跟隨美國股市上落。受亞馬遜季績遜預期、中國收緊內地科企赴美上市消息影響，美股三大指數上周五收市均錄得輕微跌幅，杜指、納指以及標普500指數，分別跌約149點、105點，以及24點。金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，中美博弈關係、反壟斷及互聯網監管等陰霾揮之不去，亦尚未完全解決，加上外圍疲弱，料恒指在26000點水平波動；恒生科技指數有機會下試7000點，惟預期不會再跌至上周低位。寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩表示，由於內地政策未釐清，料恒指會在25500至26500點區間上落，又認為儲能、碳中和、半導體、新能源汽車等概念股，受國策支持具吸引力。對於新經濟及教育股能否「撈底」，黃敏碩認為仍需要觀望，因為市場氣氛脆弱。滙控恒生中電今放榜本周焦點方面，滙控（005）、恒生銀行（011）、中電（002）齊於今日公佈中期業績；阿里巴巴（9988）則於明日（3日）公佈業績，美國亦會公佈7月製造業PMI數據。