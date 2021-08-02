擬本季遞表集資39億 傳港亞醫療年底掛牌

武漢去年首間接收新冠肺炎患者的私立醫院武漢亞心總醫院母企、港資企業香港亞洲醫療集團正籌備在香港上市。據消息人士透露，香港亞洲醫療已委任摩根士丹利及摩根大通為上市安排行，最快今季遞交上市申請，預計今年底在主板掛牌，初步集資額約5億美元（約39億港元）。綜合資料顯示，香港亞洲醫療目前在內地最少經營3間心血管專科醫院，總牀位數超過3000張，包括於1999年在武漢設立的武漢亞洲心臟病醫院，為該集團首間醫院，並已成為內地三大心血管病醫院之一。於2010年香港亞洲醫療遠赴新疆拓展業務，開設集團第二間心血管專科醫院，2018年重返武漢市開設武漢亞心總醫院。該醫院因為去年武漢疫情爆發時，因主動轉為專門接收新冠肺炎嚴重患者，包括多位在湖北確診的港人，更成為唯一一間接管內地方艙醫院的非公醫療機構，而為港人熟悉。旗下醫院成抗疫先鋒香港亞洲醫療董事長謝俊明曾透露，武漢亞心總醫院、武漢亞洲心臟病醫院疫後的門診病人、住院病人、手術病人數量，均已恢復到2019年同期水平。據消息人士透露，香港亞洲醫療計劃最快今季內向港交所（388）遞交上市申請，目標今年底在主板掛牌，並已委任摩根士丹利及摩根大通作為上市安排行，初步集資約5億美元（約39億港元）。不過，上市規模和時間表等計劃仍可能有變。伯恩已遞上市申請另一方面，蘋果手機熒幕玻璃供應商伯恩光學上周已遞交上市申請，早前有傳其擬集資20億美元（約156億港元）。文件披露，該公司今年3月底止年度溢利達31.6億元，按年增長1.05倍；中金、滙豐和摩根大通為聯席保薦人。伯恩總部位於香港，由本港商人楊建文於1989年創辦，北上深圳設廠為機械手錶生產玻璃屏幕，2004起將涉足手機熒幕玻璃，並成為該公司現時主要業務。