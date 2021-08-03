基建法案快將表決 原材料股沽壓大 杜指創新高後倒跌97點

美國投資高達1.2萬億美元的基建法案有可能日內表決，市場對法案通過有信心，加上市場對上市公司業績樂觀，美股周一早段曾創新高，杜指曾上揚256點報35192點，升幅0.73%。標普500指數曾26點報4422點；納指升91點報14764點，升幅分別為0.6%。美國參議院多數黨領袖舒默表示，投資高達1.2萬億美元的基建法案，可能數日內在國會表決。之前兩黨無法達成共識的部份內容，最終在日前達成，可以付諸表決，再由總統簽署生效。其後大市回落，原材料股沽壓大，杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34838點，跌97點；納斯達克指數收報14681點，升8點。滙控（005）美國預託證券價格曾見42.68港元，較香港收市價跌0.77港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見477.55港元，較香港收市價升2.55港元。新冠疫情肆虐，生產疫苗的藥廠大賺，而且正為疫苗加價。輝瑞和莫德納在最新向歐盟供應疫苗的合約中，分別上調新冠疫苗的價格二成半及一成三，輝瑞股價早段升逾2%，而莫德納亦升約2%。恒指收復26000關港股8月開局表現理想，恒指早段曾跌217點，其後受A股造好帶動反覆靠穩，成功收復26000關，曾高見26300，最多升339點，終高收274點，收報26235。國指升103點，收報9336；科指仍表現落後，收市僅升15點，報6796。大市全日成交額回落至1669億元，北水繼續走資，今日走資8.7億元。滙控（005）中午公佈上半年業績成大市焦點，於績前見資金追捧，曾升4.88%，其後於公布中期稅前盈利增1.5倍至108.39億美元後升幅收窄，最終升0.93%收造43.45元。藍籌股大致向好，比亞迪（1211）領漲藍籌，飆8.03%收報258.2元，曾見3個月高位260.2元；吉利（175）高收3.08%報26.75元。