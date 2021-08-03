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太地參與北京商圈項目

2021-08-03 列印
　　太古地產（1972）再度投資內地項目。太古地產表示，將參與北京三里屯太古里北區北邊、北京市朝陽區新東路2號的北京公交集團維修場站，改造成文化商業地標的項目，打造北京成為國際消費中心。

　　太古地產昨日與北京市朝陽區人民政府及北京公共交通控股（集團），簽署合作框架協議。協議生效後，三方將透過成立項目團隊，建立密切的協調溝通機制，緊密合作推動項目落地。



  太古地產表示，期望在此次意向合作中提供技術和資源支持，同時在項目構思、設計、定位、營運管理等範疇與各方展開合作。

　　太古地產中國內地行政總裁彭國邦表示，作為三里屯商圈的重要參與者，冀今次能優化首都產業結構、促進產業升級。
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