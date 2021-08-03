中期息派7美仙遜預期 滙控上半年多賺1.51倍

受惠回撥，滙控（005）今年上半年列帳基準除稅前利潤按年急升1.51倍至108.39億美元（約845.44億港元），第二季賺50.60億美元，按年升幅更達3.65倍，勝市場預期；派中期息每股7美仙，略低於預期。管理層預告末期息將多過中期息，但派息比率將靠近40%至55%的目標範圍下限，另對回購股份放軟口氣，由此前表明無計劃回購改為會繼續考慮。滙控香港股價昨早段一度飆升4.9%，高報45.15元，但中午公佈業績後，股價回軟，最後收報43.45元，僅升0.9%。倫敦股價靠穩，最多升1.9%，報405.05便士，折算港幣43.8元，後報402.3便士，折算港幣價，只稍高於香港收市價0.06元。市場最關注滙控的派息行動。滙控是次宣派中期息每股7美仙，以上半年列帳基準每股盈利計，派息比率僅19.4%。財務總監邵偉信表示，鑑於集團預期2021年的股息派比率將過渡至40%至55%的目標範圍，意味下半年派息水平將高於上半年，但考慮到今年盈利主要由超低的信貸損失拉動，故預計全年派息比率將靠近下限目標範圍。他重申今年不派季度息，但將於明年再作檢討，而今年全年可預期派息兩次，故下次派息應是在發布全年業績時。邵偉信稱，滙控的普通股權一級資本比率達15.6%，高於目標上限逾100點點子，資本狀況前景強勁。對於資本分配，集團會以派息與回購股份形式來進行，故未來季度也會繼續考慮回購。他指，回購需考慮不同因素，包括盈利能力、內部增長情況，以及購併機會等。股價曾飆4.9%行政總裁祈耀年表示，集團會考慮較小型的收購機會，目前有3、4個收購機會正在研究中，主要涉及中港以外的亞洲地區的財富管理、保險及資產管理業務，冀透過收購來提升有關業務的產品及分銷能力。當完成投入資本進行內部增長及收購後，滙控或以回購方式將過剩資本回饋股東。