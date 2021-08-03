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恒生半年賺88億 派息增一成六

2021-08-03 列印
　　恒生銀行（011）中期股東應得溢利為87.67億元，減少4%，第2次中期股息為每股1.1元，今年上半年每股派息合共2.2元，按年增15.78%。每股盈利為4.44元，減少4%。恒生銀行執⾏董事、署理⾏政總裁兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺指，雖然資產負債表錄得增長，但利率進⼀步下跌，加上香港銀行同業拆息（Hibor）較去年上半年下降，對該行業務的按年表現帶來挑戰，宏觀經濟環境對淨利息收益率造成壓⼒，影響該行的淨利息收入增長。

　　集團表示期內淨利息收入按年減少20%至118.83億元。淨利息收益率按年減少45個基點至1.51%。



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