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東莞推八項地產調控新政

2021-08-03 列印
　　中國對房地產監管再次升級，東莞市住建局聯同多個部門發佈《關於進一步做好房地產市場調控工作的通知》，並推出8項房地產市場調控政策，以確保實現穩地價、穩房價、穩預期的調控目標，並堅持「房子是用來住、不是用來炒」的定位。

　　通知指，要穩控住宅用地出讓價格，嚴格審查購地主體資格，非房地產開發企業不得參與，包括商住用地的住宅用地競買，企業聯合體參加競買者，房地產開發企業出資比例不得低於50%，並強化購地資金來源的審查。另外，強化住房限購措施，暫停向個體工商戶銷售商品住房，新入戶居民家庭購買第一套新建商品住房需滿足有關條件。



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