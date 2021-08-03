內地監管連番施加壓力下，多隻中概股先後開展新計劃，擬打道回府返港上市。本港貨運物流平台Lalamove（內地稱貨拉拉）上市計劃再有進展，路透旗下IFR引述知情人士報道，就返港上市計劃，該公司目前已聘請美銀以及高盛擔任聯席保薦人，或將成為首批改道回港的中概股。早前彭博引述消息人士指，Lalamove原已秘密在美國市場遞表，但考慮到中國監管層提出新規例的不確定性，該公司正在商議轉移上市地點。另外，公司原計劃在美上市集資逾10億美元（約78億港元），最終集資額將取決於投資者的需求，或出現變數。廣州趣丸網絡擬回港Lalamove創立於2013年，現已在亞洲、拉丁美洲和美國的超過20個市場開展業務，連結用戶700萬以上，與超過70萬司機合作。去年12月份，曾完成5.15億美元融資，參投者包括紅杉中國、高瓴資本等，據報當時公司估值達80億美元。與此同時，IFR又引述消息透露，內地遊戲概念股廣州趣丸網絡，正在考慮將上市計劃中的掛牌地，從美國轉移回香港。此前，市場消息傳該股擬在美上市，集資額介乎2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。報道指出，廣州趣丸網絡作出更改上市地點的決定，是由於內地對科技行業的出手整頓，以及美國計劃增加中資企業赴美上市的披露要求。據官網資料，廣州趣丸網絡成立於2014年，是一間集遊戲工具、電競、研發及發行於一體的創新型科技企業。2014年12月，公司發佈遊戲工具TT語音，為遊戲玩家提供組隊語音互動服務，自上線以來已累積逾1億註冊用戶。