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減持恒騰套32億 「恒大系」股價齊揚

2021-08-03 列印
　　中國恒大（3333）受資金鏈問題持續困繞，不得不斷臂求生，前日宣佈再度減持恒騰網絡（136）11%股權並套現32.5億元。恒騰昨日復牌高開後，股價不斷爬升，曾飆55%，高見5.3元，收市保持48%的升幅，收造5.06元，成交額達11.48億元。

  恒大資金回籠，股價應聲而起，高開2.3%，曾升5.6%，至全日最高5.71元，收市仍漲7.8%，報5.67元，終止過往連跌6個交易日的局面。同時，「恒大系」股份亦一併受惠，恒大汽車（708）揚9.6%，收報13.7元；恒大物業（6666）走高2.7%，收報5.67元。



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