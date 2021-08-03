減持恒騰套32億 「恒大系」股價齊揚

商界出盡九牛二虎之力谷針，紛紛開辦各項大抽獎，成功吸引更多人接種疫苗，令接種率呈持續上升之勢。但本港仍未達至最少七成的接種率，未有足夠免疫屏障，去抵禦變種病毒的來犯。港府昨天公佈，公務員、中小學幼稚園教職員、醫管局員工和安老及殘疾院舍員工四類人士，由九月起必須遵守「非健康理由不打針須自費定期檢測」的規定，向公眾發出清晰的訊息，變種病毒不等人，本港急需進一步以行政手段「谷針」自保。 定期檢測有助阻止病毒傳播，但始終不及打針的高防禦力。港府推行的「非健康理由不打針須自費定期檢測」，可以說是帶「半推半就」，因為沒有健康理由而堅拒打針者，將要承擔自己檢測所需的支出，即使有人願意如此...

2021-08-03