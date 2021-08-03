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卡賓上半年賺1.17億人幣

2021-08-03 列印
　　內地時尚男裝公司卡賓（2030）公佈，今年上半年的盈利為1.17億元（人民幣，下同），按年微升1.9%，而上半年收入為6.6億元，按年增加37.9%，每股基本盈利為17.65分，派中期息每股8.5港仙，按年升11.8%。

　　期內，線上店舖收入為3.22億元，佔淨收入48.8%，而線下店舖為3.37億元，佔淨收入51.2%，若按品牌劃分，卡賓及卡賓都市的收入，分別為4.6億元及1.81億元，佔淨收入69.9%及27.5%。另外，上半年毛利率為53.1%，按年增加4.5個百分點。



  卡賓解釋，毛利率上升主要因為上半年的銷售積分返利、折扣及清貨促銷減。

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