中環IFC外望——《財富》世界500強企業營收跌5%

受新冠疫情影響，今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入約為31.7萬億美元，比去年下降5%。在盈利方面，蘋果（見圖）以574億美元的利潤位居榜首。沙特阿美緊隨其後，以約493億美元的利潤位列第二。日本的軟銀集團以470億美元的利潤位居第三。2020年新冠疫情帶來了企業經營困難，但是上榜中國公司的平均銷售收入和平均利潤與上年相比基本持平。今年135家中國（包括香港）上榜企業平均利潤約35.4億美元，高於500家公司的平均利潤（33億美元）。同時，美國企業的平均利潤下降到51億美元。中國（包括香港）公司銷售收益率與去年持平，約為5.4%；淨資產收益率比去年下降，約為8.7%，均超過世界500強的平均數，低於美國企業的6.5%和11.8%。最新《財富》世界500強排行榜又顯示，沃爾瑪連續第八年成為全球最大公司，中國的國家電網公司上升至第二位，亞馬遜首次進入第三位置。今年上榜的互聯網相關公司共有七家，分別是美國的亞馬遜、Alphabet公司、facebook公司，以及中國的京東（9618）、阿里巴巴（9988）、騰訊（700）和小米（1810）。其中，以小米的排名提升幅度最大，較去年上升84位，排名第338位。此外，特斯拉今年首次上榜，排名第392位。Square斥2262億收購AfterpayTwitter聯合創辦人Jack Dorsey創立的美國支付服務提供商Square，斥資290億美元（約2262億港元）收購澳洲科技金融科技公司Afterpay，預料交易將於2022年首季完成。聯合聲明指，該交易將直接透過換股完成，收購價約290億美元，比Afterpay7月30日收市價溢價30%，Afterpay股東將持有合併後公司約18.5%股份。Afterpay於2015年成立，為消費者提供分期付款、「先買後付（Buy Now， Pay Later， BNPL）」的服務，在澳洲、英國、美國及法國等均有業務，目前在全球擁有逾1300名員工。從去年疫情開始，愈來愈多人選擇分期付款來購買日常用品，使BNPL這種新型支付方式興起，連全球支付平台PayPal早前都宣布推出BNPL服務。高瞻