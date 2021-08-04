官媒轟網遊「鴉片」 《王者榮耀》 被指為害 騰訊遭點名股價曾挫11%

繼教育及內房遭整頓，網絡遊戲或成為中央下一目標，矛頭更直指騰訊（700）。昨有官媒發文批評網絡遊戲為「精神鴉片」及「電子毒品」，點名指騰訊旗下大熱遊戲《王者榮耀》「獨傲市場」，認為應進一步收緊對網遊的監管及內容審查。受消息打擊，騰訊最多跌近11%，成為全日最大跌幅的藍籌，市值蒸發近2800億元，相當於一間招商銀行（3968），其他手遊股亦重挫。不過，該文之後一度刪除並更改字眼後再上載，騰訊亦指將執行七項新措施，包括進一步限制未成年用戶的打機時間等。瑞銀預計，內地今輪對互聯網監管可能至少持續到今年底，建議減持科網股。新華社旗下的《經濟參考報》昨日刊登名為《「精神鴉片」竟長成數千億產業》的文章，指網遊對未成年人生理和心理帶來負面影響，批評網遊開發商「抓住玩家的心理特點，並針對人性的弱點進行專業化設計」，令玩家對遊戲上癮，並引述業內人士指，應警惕網絡遊戲危害，及早合理規範。該文多次提及騰訊，指其遊戲去年上半年市佔率達54.5%，全年遊戲收入達1561億元人民幣，又指騰訊讓《王者榮耀》獲得「病毒式傳播和無可複製的玩家粘性」。文章亦提到應對電競及宣傳推廣平台加強監管。手遊股受累重挫該文章引發市場憂慮網遊成為中央下一整頓目標，騰訊昨早急挫最多10.8%，低見423.6元，其他手遊股亦嚇散，中手游（302）一度跌逾22%。不過，該文章中午突遭刪除，《中新社》旗下媒體為騰訊「護航」，指把青少年沉迷網遊的責任完全推給學校、遊戲廠商或孩子監護人的任何一方都是不道德。騰訊下午亦迅速回應，指將以《王者榮耀》為試點，逐步向全線遊戲推出未成年人保護「雙減、雙打、三提倡」共七條新措施，包括進一步縮減未成年用戶的可打機時間、未滿12歲的玩家禁止在遊戲內消費、進一步打擊未成年人冒充成年人遊戲的情況，及第三方平台買賣成年人帳號的行為等。不過，騰訊收市仍跌6.1%，收報446元，是全日最大跌幅的藍籌，其他手遊股跌幅亦收窄，但普遍跌逾5%。被官媒在文中點名的網易（9999）亦跌近8%。網易指，已完成旗下網遊的防沉迷系統升級，包括遊戲帳號實名認證，針對未成年人遊戲時間、遊戲消費進行合理限制。瑞銀發表報告，指內地近期一連串收緊措施，令市場情緒轉趨負面，估計內地對互聯網監管政策收緊仍在進行之中，料可能至少持續到今年底，技術上料尚未觸底，建議減持內地科網股。