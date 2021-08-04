理想汽車招股慢熱 首日孖展18.6億

已在納交所上市的理想汽車來港雙重上市，理想汽車的招股價將不超過每股150元，每手100股，一手入場費約15151元，發售1億股，其中10%為香港公開發售，餘下為國際發售，集資最多150億元，本周五截止招股，預計8月12日掛牌，高盛及中金為聯席保薦人。
綜合多間券商數據顯示，理想汽車首日招股孖展額18.64億元，以集資15億元計超購0.24倍，其中富途、華盛、輝立及耀才，分別借出7.52億元、3億元、2.3億元及1.3億元。
據招股文件顯示，集資所得款項淨額147億元，擬將用於研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型、擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金等用途。
第四範式擬今年來港
另外，路透社旗下IFR引述消息人士指，內地人工智能平台與技術服務提供商第四範式（4Paradigm）擬最快今年來港上市，集資約6億美元（約46.8億港元），並正與美國銀行、中金和高盛合作籌備上市計劃，料在本月遞交上市申請。中國證監會在上周四披露，第四範式已提交《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料。
第四範式於2014年成立，致力於解決企業智能化轉型中面臨的效率、成本及價值問題，業務範圍涵蓋金融、零售、製造、醫療等行業。
該公司目前擁有逾8000個客戶，其中有工商銀行、招商銀行、中石油、百盛中國等，並完成10輪融資，紅杉資本、春華資本、高盛、中國銀行、騰訊（700）關聯公司亦有份投資。