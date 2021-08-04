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港燈半年純利8.8億 每股派15.94仙

2021-08-04 列印
　　港燈（2638）中期純利按年上升8.5%至8.8億元，可供分派收入持平為14.08億元，每股派15.94仙，最新股息率4.04厘。港燈主席霍建寧表示，為實現2050年碳中和目標，會對南丫西南水域興建離岸風場的計劃，研究擴大容量；另外為協助香港加快復甦步伐，會繼續為有需要的客戶及企業推出紓緩措施。

        期內港燈收入按年增加9.4%至52.5億元，本港因第二季天氣較為炎熱，加上經濟慢慢走出疫情陰霾，售電量增加了1.9%。該集團考慮到財務表現及其從營運活動所得的穩定現金流，酌情調整信託契的可供分派收入至按年持平，為14.08億元。





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