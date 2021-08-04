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長科中期多賺15% 兩大業務收入好轉

2021-08-04 列印
　　長和系的長江生命科技（775）中期純利按年升14.8%至1億元，收入多10.9%至26.4億元。主席李澤鉅指，現正與台灣、中國及其他地區的科研機構進行多個癌症疫苗研發項目，預計未來數年進入臨牀試驗階段。

        長江生科兩大業務板塊收入均好轉，農業相關業務收入增加12.6%至10.4億元，當中受惠於良好的氣候及種植狀況；保護產品業務收入則升9%至15億元，但位於美、加、澳地區的生意因疫情反覆，供應鏈受阻，影響了銷售及利潤。



        李澤鉅表示，上半年醫藥研發進展理想，業績亦有所改善，兩大業務營運狀況可望逐漸改善，預期增長趨勢將會持續。

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