阿里巴巴（9988）公佈截至今年6月底止首季業績，期內Non-GAAP（非通用會計準則）盈利為434.41億元（人民幣，下同），按年增10%勝預期；期內收入2057.4億元，按年增34%，略低於預期的2094億元。阿里巴巴昨日派發季績之餘，同時公佈董事會已授權該集團將回購計劃總額從100億美元提升至150億美元，為阿里巴巴有史以來最大規模回購計劃，有效期到2022年底。該公司自4月1日起，已經回購約37億美元的美國存託股。該集團又指，Non-GAAP自由現金流按年跌43.4%至206.83億元，主要由於繳納國家市場監管總局就中國《反壟斷法》處以罰款182.28億元中的91.14億元，及公司對關鍵策略領域投入而導致盈利下降。積極學習各項法規及要求就中國對互聯網行業監管政策法規的轉變，阿里主席張勇表示，該集團正在積極學習各項法規和要求，並評估其對公司相關業務影響，相應採取積極行動，並相信所有這些政策法規，都從社會經濟發展和民生出發，並充份考慮互聯網行業長期健康發展的需要。社區團購領域方面，張勇指監管部門早前對社區團購業態中出現的低於成本價傾銷，擾亂正常生產經營秩序，影響民生等種種亂象提出整改要求。集團將一如既往地自律經營行為，從造福民生，創造增量消費者價值出發，建設可持續的數碼化社區商業新業態。截至今年6月底12個月，阿里巴巴生態全球年度活躍消費者達11.8億，較上一季度增加4500萬，其中有9.12億消費者來自中國市場，2.65億來自Lazada、AliExpress、Trendyol以及Daraz等海外業務。雲計算業務方面，本季收入按年增長29%至160.51億元。