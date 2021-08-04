中環IFC外望——領展：消費券帶動市民消費意欲

政府周日（8月1日）發放首期消費券，領展（823）行政總裁王國龍（圖左二）昨日表示，受消費券帶動，當日旗下商場的人流較過去數個周末增加近兩成，停車場方面，時租使用量已回復至2018年的水平；冀未來更多市民注射疫苗，對本地零售業看法正面。王國龍昨日出席商場活動時表示，近期疫情緩和，6月及7月商場人流明顯增加，預計消費券推出後，旗下食肆租戶的生意會錄得逾10%反彈，中餐廳食肆的反彈料較明顯，由於去年基數較低，加上疫情持續下，餐飲業過去受到限聚令等衝擊較大，惟超市等租戶的生意或會放緩。是次消費券透過本地四間電子支付平台發放，當中包括八達通、支付寶（Alipay）、微信支付（WeChatPay）及Tap&Go派放消費券。王國龍指租戶使用電子支付現已較為普及，因應電子消費券的推廣，旗下商場的租戶大部份已安裝電子支付，街市租戶則約有六成已成功安裝，其對電子支付的接受程度亦有所增加。首期消費券將陸續派發，他又稱，部份第一期消費券仍須待9月初發放，料可持續對零售業產生更強效用，相信市民實際消費會多於2000元，加上領展推出的獎賞及優惠等，預料消費券對零售業於未來12至18個月續有正面影響。國泰新空巴服役 飛行大中華航點國泰（293）為短途旅遊復甦作準備，旗下國泰航空新機型A321neo今天起投入服務，主要經營已結束的國泰港龍品牌航點。國泰表示，一直鼓勵市民及員工接種疫苗，目前已有98%機師及接近90%空中服務員接種，即使面對疫情困局下，仍然繼續小心投資，提升乘客體驗。國泰航空的空中巴士A321neo今天首航由香港前往上海浦東，並將在月內調配運作往來廣州、杭州、青島、高雄及台北的航班，主要是前國泰港龍航空的航點。該架窄體機提升了多個乘客體驗，包括在商務及經濟客位，所有電視屏幕都改為4K畫質、提供藍牙連接乘客自備耳機服務、提供高速無線網絡（Wi-Fi）、加設多個儲物及充電位置等。機內也改裝成超大艙頂置物櫃，容量比之前提升60%，每格可容納4個行李箱。高瞻