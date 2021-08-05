美國私人企業新增職位遠遜預期，反映復甦之路不平坦，杜指早段跌逾200點，後稍收窄跌幅至跌146點報34969點；納指微升6點報14767點。油價亦跌近3%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34792點，跌323點；納斯達克指數收報14780點，升19點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.34港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見456.97港元，較香港收市價升0.17港元。美國7月私人企業新增職位33萬個，遠較市場預期增加逾69萬個為少，反映就業市場未如預期強勁復甦。油價下滑，紐約期油報68.5美元，跌逾2.8%；倫敦布蘭特期油報70.7美元，亦跌約2.2%。金價靠穩。於紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月份期金，收報每盎司1814.5美元，升0.4美元。Robinhood急升逾8成另外，科技女股神Cathie Wood的ARK基金增持受散戶追捧的交易平台Robinhood，令其昨晚再急升逾8成，高見85美元，更兩度觸發熔斷機制要暫停買賣。歐洲股市周三收高，科技股領漲。泛歐斯托克600指數一度創新高，收市仍升0.6%。英國富時100指數收報7123.86點，升18點。德國DAX指數收報15692.13點，升137點。法國CAC指數收報6746.23點，升22點。港股方面，恒指輕微低開32點後，早段最多曾跌184點，低見26009點；但受惠中國7月財新服務業PMI大幅回升至54.9，好過市場預期，大市迅速反彈，最多曾倒升456點；下午港股升幅曾收窄至不足200點，但在北水終止連續12日流出，轉為淨流入40.36億元下，恒指最終收報26426點，升231點，成功重返10天線（26293）；科指彈162點，報6859點，略為收高於10天線（6833）；大市成交金額1684億元。國務院日前印發「全民健身計劃（2021-2025年）」，冀2025年體育產業總規模達5萬億人民幣，刺激體品股向好，李寧（2331）及安踏（2020）兩大龍頭揚5.65%及4.66%，收報90.75元及181.9元；特步國際（1368）飆12.19%，收報12.7元；滔搏（6110）拉升7.84%至11元；寶勝國際（3813）升5.13%，收報1.64元。專家：港股超賣下技術反彈科技股大致靠穩，騰訊（700）公佈旗下手遊《王者榮耀》公佈升級健康系統，包括限制「課金」及遊戲時間，即日起陸續生效，全日彈2.42%，收報456.8元；美團（3690）升0.95%，收報213.6元；阿里巴巴（9988）截至6月底止首季非通用會計準則盈利按年增10%，收報192.3元，跌0.62%。申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，北水本日再次錄得淨流入，但相信為港股急跌超賣下的技術反彈。走勢上，恒指目前關鍵阻力位為250天線（23231）。另外，重磅科技股雖回穩，惟反彈力度有限，反映資金追入動力不大，最終限制大市升勢；盈富基金（2800）沽空比率近55%，同樣顯示資金較為睇淡。她認為部署上可待恒指突破250天線再追，並短線關注國策受惠板塊，包括晶片、碳中和及新能源汽車股。