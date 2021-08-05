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阿里獲大行維持評級

2021-08-05 列印
  阿里巴巴（9988）公佈2020財年首季業績後，瑞信發表報告指，阿里表現符預期，將維持「跑贏大市」評級，目標價由245港元降至226港元。高盛則表示，維持阿里巴巴「買入」評級及「確信買入」名單，目標價321港元。

　　瑞信表示，阿里巴巴非標準會計準則EBITA按年下跌8%但勝預期，新投資虧損少於預期，其中年度活躍消費者達9.12億，並帶動系內其他應用程式增長，核心客戶管理收入7月份見較高的基數。



　　高盛發佈研究報告稱，阿里首財季非公認會計準則每股盈利按年升12%，高於該行及市場原先預期各4%及15%，期內收入2057億人民幣按年升34%，低於該行及市場原先預期各5%及4%。
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