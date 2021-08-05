長建純利30億增5.3% 李澤鉅：業務前景樂觀

長江基建（1038）昨日派發截至今年6月底止中期成績表，期內純利為30.1億元，按年升5.3%，中期息增1仙至69仙。長建主席李澤鉅對業務前景感到樂觀，旗下眾多受監管業務最近已完成規管重設，確保未來數年提供可預期的穩定收入。期內營業額按年增11.1%，至202.7億元，當中基建投資收入增13.6%，至35.9億元，攤佔合資企業的收入亦多10.6%，至166.8億元。該公司指出，純利增長的5.3%，並未充份反映表現，皆因英國企業稅從2023年4月起由19%，上調至25%的建議，於今年6月獲皇室御准實施，英國業績因而受非現金遞延稅項相關支出增加的影響。倘若撇除相關入帳，調整後純利應上升13%。中期息增至69仙李澤鉅在業績報告表示，雖然環球經濟依然存在隱憂，但長建營運地域的市場普遍預期疫情所帶來最壞影響已過，他續稱：「當市場逐漸擺脫疫情困擾之際，新機遇可望隨之湧現」，該集團已處於有利位置把握新收購機遇，亦可夥拍同系的長實（1113）及電能實業（006），進一步加強策略性優勢。他重申，其經營理念在穩健及增長之間取得平衡，並稱：「當參與新項目競投時，集團將貫徹嚴格投資原則，不會抱有志在必得心態。」他對現有業務前景及持續內部增長感到樂觀，指出旗下眾多受監管業務最近已完成規管重設，確保於未來數年提供可預期的穩定收入。李澤鉅又認為，長建穩固業務提供的經常性穩健收益，對投資者而言別具吸引力。業務分項方面，英國基建業務的溢利貢獻減少44%至5.3億元，但如撇除遞延稅項的影響，應錄得4%增長；澳洲基建業務溢利貢獻則幾乎持平至9.2億元。至於中港業務組合的溢利貢獻大增99.1%至2.2億元，主要由於中國疫情受控百業復甦，惠及其收費道路組合，同時因應建造工程項目增加，材料價量齊升，帶動業績增長理想。