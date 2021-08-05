澳門爆疫濠賭股急挫 銀娛瀉6.5%藍籌最差

澳門爆疫，當地一家四口感染Delta變種病毒，要啟動全民核酸檢測。澳門政府更下令電影院、美容院、健身院、卡拉OK、酒吧等娛樂場所關閉。雖然封閉令不包括賭場，但因疫情勢必影響遊客入境及居民消費，濠賭股紛紛急挫，藍籌賭股銀娛（027）大跌6.5%，是表現最差藍籌股；金沙中國（1928）則挫2.7%。澳門昨早九時起啟動全民核酸檢測，惟其「健康碼」系統一度故障，導致全澳多個檢測站大排長龍，情況混亂。昨日澳門約有二十二萬成功預約檢測，至昨午四時近五萬人完成，預計三日完成。當局宣佈昨晚零時起關閉戲院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧等娛樂場所；按摩院、美容院和健身室等室內體育場所亦關閉。但澳門特首賀一誠表明，賭場未出現病例，暫不會關閉。澳啟動全民核酸檢測澳門衞生局局長羅奕龍表示，上月19日受感染的澳門女生從珠海乘飛機往西安，參加為期六日的濠江學校舞蹈交流團，當時機上有兩名南京相關病患者與她同坐一行。當局基本肯定她是感染源頭，其後感染三名家人。目前她和哥哥情況穩定，父母出現輕度肺炎。此外，確診家庭共有72名密切接觸者，各人核酸檢測呈陰性。板塊多股逆市創一年低澳門防疫失守，港府將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單，即在抵港當日或之前14日曾逗留澳門者，入境香港時必須進行14天家居強制檢疫。雖然澳門關閉的娛樂場所不包括賭場，但仍拖累濠賭股捱沽，板塊主要個股齊逆市創52周低位。銀娛曾插8.6%，見45.7元，最終跌6.5%，收報46.75元，為表現最差藍籌股；金沙中國曾瀉5.39%，全日跌2.7%，報25.25元，於藍籌股中表現倒數第三；永利澳門（1128）收挫7.82%，收報8.95元；澳博（880）澳博半年虧損擴大至14.66億元，最終瀉6.42%，收報6.27元。