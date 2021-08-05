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理想兩日孖展僅錄27億

2021-08-05 列印
　　回港雙重上市的內地電動車新勢力理想汽車（2015）進入次日招股，綜合本港證券商數據，公開發售部份兩日合共錄得26.58億元，單日新增8.21億元，較公開集資額15億元，超額認購0.77倍，該股將於明日（6日）截止認購，下周四（12日）掛牌。

　　中概股近期陰雲密布，理想汽車周二美股跌3.38%，收報32.54美元，以每1股ADS（美國存託股份）相當於2股普通股計，折合後約126.906港元，較招股價上限150元，低約15.4%。回顧另一內地電動車生產商小鵬汽車（9868）招股情況，該股次日招股錄18.84億元孖展額，超額認購1.46倍。上述兩股招股表現淡靜，皆因市場對早已在美上市股份興趣不大。



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