  • 2021年8月5日 星期四
  • 28º
  • 84%
熱門： 東京奧運李慧詩消費券新冠肺炎王祖賢

日報新聞 > 金融

上月強積金人均蝕8400元

2021-08-05 列印
　　基金數據公司理柏（Lipper）昨日公佈7月份強積金回報數據，7月強積金基金平均回報錄得負2.2%。積金評級調查指，所有基金表現指數單月下跌2.18%，預計每名強積金成員平均損失約8400元。

　　理柏數據顯示，7月份強積金基金中，以中國股票的表現最差，單月錄得回報負12.43%，其次為香港及大中華股票，分別錄得回報負9.83%及負9.47%。



  醫療保健股票於所有基金中表現最好，月內錄得回報2.84%，美國及歐洲股票緊隨其後，分別錄得2.39%及1.83%。今年截至7月底止半年內，本港強積金基金平均回報達1.06%，當中中國股票錄得負回報高達15.16%，香港股票及大中華股票均錄得回報負8.69%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd