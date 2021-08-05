中環IFC外望——匯立銀行：有信心年內吸20萬客

匯立銀行（WeLab Bank）自去年7月起開業一周年，該行表示其客戶數量增至約13萬人，銀行總存款金額6月底超過20億元，指下半年將提升全面和智能化的數碼銀行體驗，以及研發財富管理科技方案，期望年底可推出基金買賣服務。WeLab Bank行政總裁李家達昨日表示，有信心客戶數量於年底增至20萬人，與存款掛鈎的個人貸款產品GoFlexi申請金額累計近7億元，他期望貸款申請額年底能增加8至10倍。WeLab Bank首張無卡號預付卡WeLab Debit Card至今已錄得交易額近4.5億元，重複使用預付卡的客戶達87%。展望下半年，李家達表示，該行將專注發展財富管理業務，包括與安聯投資（Allianz）合作，期望年底前推出不同基金產品，正向金管局申請相關牌照。WeLab Bank亦表示會研究「理財通」的發展機遇。目前WeLab Bank約有240至250名員工，料年底員工數目將增加15%至20%。天星：最快今季推中小企遙距開戶天星銀行（airstar）早前進行的中小企遙距開戶沙盒測試經已完成，該行行政總裁姚文松昨日預計，該項服務可望今季或下季初正式推出市面，而繼遙距開戶後，該行現就中小企貸款進行為期六個月的沙盒測試，主攻貸款結餘轉戶，凡中小企客戶將其手上於其他銀行的貸款轉到天星，首兩年可還息不還本。姚文松稱，針對中小企對貸款的真正需要，天星銀行正進行沙盒測試的「中小企鬆一鬆貸款」，簡化整個申請流程，貸款批核最快三個工作天內完成。是項貸款專攻有借貸在身的中小企，他指為幫助中小企減輕還款負擔，並增加現金流，中小企客戶只要將其手上的分期貸款轉至該行，即可享首24個月還息不還本，同時可申請加大貸款額。至於貸款息率，則會參考客戶的舊有貸款息率，再提供優惠。中小企客戶至少要借50萬元，最多可借舊有貸款額的兩倍，上限600萬元；如貸款額低於250萬元，則毋須提交財務報表。貸款年期設有3至5年期選擇，其他貸款優惠包括貸款息率與活期存款息率掛鈎。高瞻