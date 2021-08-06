就業數據利好 失業救濟初領人數減 杜指升271點 納指新高

美國上周首次申請失業救濟人數為38.5萬人，按周減少1.4萬人，為連續第二個星期下降，市場預期為38.3萬人。另外，美國六月貿易逆差為757億美元，而五月份為710億美元，反映貿易逆差問題未有改善。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35064點，升271點；標普500指數收報4429點，升26點；納斯達克指數收報14895點，升114點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見43.25港元，較香港收市價跌0.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見459.92港元，較香港收市價升20.92港元。
個股方面，Uber公佈截至六月底止季度業績，淨利潤為11.4億美元，按年由虧轉盈，但若撇除投資公平值變動，上季經調整EBITDA虧損5.09億美元，高於市場預期，期內收入升逾一倍至39億美元。Uber股價昨晚早段下跌後倒升約3%。
儲局副主席：後年起加息
美國聯儲局官員輪流「放鷹」，預先放風指會削減買債和提早加息。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，如經濟狀況如其所料，有望在今年較後時間啟動縮減買債，並於2023年開始加息。
美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）則指，聯儲局應「盡快」並逐步削減買債計畫，如此將使局方日後在加息問題上，在保持耐心方面更具彈性。
金價走軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1808.9美元，跌5.6美元，跌幅0.31%。
歐洲股市個別發展。德國DAX指數收報15744.67點，升52點，升幅0.33%。法國CAC指數收報6781.19點，升34點，升幅0.52%。英國富時100指數收報7120.43點，微跌3點。
港股昨日先高後低，早段一度升142點，見26569點，但內地監管壓力未消，官媒《證券時報》發表評論文章指，在稅收上遊戲行業應該向傳統行業適度看齊，科技股受消息影響受壓，加上內地股市反覆偏軟，港股於午後跌幅擴大，恒指低位曾見26126點，跌300點，尾市跌幅略為收窄，收跌221點，報26204點；科指跌144點，收報6715點，大市成交金額1617.46億元。