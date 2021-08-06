就業數據利好 失業救濟初領人數減 杜指升271點 納指新高

曼城今夏欲羅致哈利卡尼和基亞利殊已是公開的秘密，周三更有傳後者轉會一事快將落實。消息指，阿士東維拉已和藍月達成協議，基亞利殊轉會費將逾一億鎊（約十億八千萬港元），最快翌日即改穿粉藍球衣。 據悉，維拉和曼城就基亞利殊轉會費已取得共識，基本費用至少一億鎊，打破英格蘭球會買入球員紀錄，此子亦會成為首位身價逾億鎊的英格蘭球員。他已抵達曼徹斯特，周四將接受藍月的體測，以及商議個人合約。 傳留十號球衣等卡尼 還有消息指曼城已預留了十號球衣給哈利卡尼，據報後者仍然身在美國佛羅里達，料周末才回英國，繼續逼使熱刺放人。即使轉會一事觸礁，但他回到球會，也要接受核酸測試和進行隔離，再要操起狀態，...

2021-08-06