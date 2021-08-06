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理想孖展35億 今午截止

2021-08-06 列印
　　內地電動車新勢力之一的理想汽車（2015）來港雙重上市，昨日截止孖展認購。綜合本港多家券商數據，公開部份錄孖展額34.71億元，較前日增8.13億元，較公開募資額15億元，超額認購1.31倍。其中富途借出14.62億元；華盛及輝立借出5億元及4.68億元。該股將於下周四（12日）掛牌。

　　據路透旗下IFR引述消息指，理想汽車已經提早一日，於昨天下午5時截止國際配售認購。面向散戶的公開發售部份，則於今天中午12時截止認購。



　　理想汽車周三美股升0.46%，收市價為32.69美元，以每1股ADS（美國存托股份）相當於2股普通股計，折合後約127.491港元，較招股價上限150元低約15%，存在一定水位。不過港股最終定價將取決於周四美股表現，以及國配投資者表達的申請意願。
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