長和賺183億增四成 中期息每股派0.8元

長和（001）截至今年6月底止中期純利為183億元，按年大增40.8%，中期息每股派0.8元，較去年同期增加30.3%。長和主席李澤鉅昨日指出，完成出售歐洲電訊發射塔資產後的資金有五大用途，除了加強投資在電訊、零售及基建資產外，亦會新增還債及回購任務。長和上半年在6個國家出售鐵塔資產中，已完成5項交易，共收取63億歐羅及將41億歐羅入帳，但期內有關意大利電訊業作出商譽減值，以及能源業務完成合併後錄得非現金外匯儲備虧；另外合併澳洲電訊業務的收益部份被能源業務的減值抵銷。長和指，若撇除這些一次性影響，基本溢利按年增加58%。李澤鉅指，取得巨額資金後有五項方針優先處理，包括參與盈利增長的電訊業，以整合市場；其次為投資零售業；並會施過旗下長建（1038）收購穩定資產；同時由於早前完成收購及回購計劃，將會致力償還債務與回購股份。他又稱，由於行業前景仍然不明朗，長和唯一能指導的是維持負債率，取得較高信貸評級。多個地區興建5G基站該集團於期內總收入為2123.9億元，按年升11.8%，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為681.7億元，按年增14.9%。其中電訊業務的CK Hutchison Telecom增長強勁，EBITDA貢獻最大，達256.2億元，增72%。長和聯席董事總經理霍建寧表示，目前在多個地區興建5G基站，除了提供網絡速度外，亦形容是一個「武器」去提供固定無線接入技術，而這方面的收入正在提升。對於出售英國鐵塔資產遭當地監管部門質疑，財務董事兼副董事總經理陸法蘭稱，這是一個正常程序，看不見買家收購後對市場造成壟斷情況，對最終結果感到樂觀。零售業期內快速復甦，EBITDA錄得67.3億元，增45%。