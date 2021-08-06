九置成功轉虧為盈 吳天海料租金續受壓

九龍倉置業（1997）昨日公佈，截至今年6月底止中期成功扭虧為盈，賺29.7億元，去年同期虧損44.5億元；派中期息每股0.67元，若撇除投資物業重估虧損淨額等，期內基礎淨盈利減少15%，至32.7億元。九置主席吳天海昨日表示，雖然零售業正在恢復，但業主表現較為滯後，預計下半年租金仍有下行壓力，並料本港下半年全面通關的機會不大。九置於期內收入按年升10.4%，至74.9億元，主要受上市附屬公司海港企業（051）的發展物業銷售額確認入帳所帶動；營業盈利按年減少11%，至44.3億元，主因投資物業的表現較為疲弱所致。其中海港城包括酒店整體收入按年減少11%，營業盈利跌17%，商場6月底出租率維持於91%；時代廣場整體收入跌幅收窄至8%，營業盈利跌25%，商場6月底出租率為92%。相信零售最壞情況已過吳天海相信，零售業最壞情況已過去，零售銷售額現已回升，但由於去年的基數較低，若與2019年上半年相比表現仍較差，而現時仍未恢復通關，尚未有遊客生意，預料短期零售銷售額難以重返兩年前水平。吳天海稱，去年和前年與租戶所簽訂新租約租金較舊租約低，目前租金調整未完成，預計下半年租金仍有下行壓力。酒店業務方面，期內收入按年增34%，至3.4億元；營業虧損收窄14.4%，至近2.08億元。吳天海指出，目前本地遊生意為主流業務，而現時旗下酒店的平均入住率為三至四成，與行業水平相若，當中周末達八至九成，平日則僅有大約兩成，始終本地遊生意有限，相信酒店業務若要轉虧為盈，通關為必要條件。寫字樓方面，面對租賃需求疲弱，海港城上半年收入按年減少13%，營業盈利減15%，由於有部份跨國企業縮減或搬遷業務及多區的寫字樓新供應增加，尖沙咀的租賃活動相對淡靜，6月底的出租率降至82%；時代廣場寫字樓的收入及營業盈利均微跌1%，6月底的出租率微升至88%。