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香港電訊半年賺19億

2021-08-06 列印
　　香港電訊（6823）公佈，截至今年6月30日止六個月，純利按年微升0.1%至19億元；總收益按年升7%至156.43億元；每股基本盈利為25.09分。派中期股息30.70分，去年同期為30.10分。旗下收費電視Now TV上半年廣告收入急增48%。

  期內，本地電訊服務收益按年升5%至69.26億元，主要由於商業客戶致力加強數碼轉型。流動通訊服務收益為35.77億元，按年持平。集團指，客戶新訂用及升級轉用5G服務，有效帶動ARPU（每名客戶平均消費額）增長，本地核心收益較去年同期增加5%，抵銷全球旅遊限制持續令漫遊業務貢獻減少的影響。





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