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永利虧損收窄67%

2021-08-06 列印
　　澳門博彩業正在復甦當中，濠賭股陸續公佈第二季業績，當中永利澳門（1128）虧損按年收窄近67%，至約1.17億美元。

  永利澳門公佈，第二季經營收益總額4.54億美元，增長21倍；娛樂場收益3.5億美元；去年同期虧損1495萬美元。當中，永利皇宮經營季內收益為2.7億美元，按年增加30倍，經調整物業EBITDA為5360萬美元，去年同期虧損1.109億美元；永利澳門經營收益為1.840億美元，按年增加14.5倍。



  美高梅中國（2282）次季經調整物業EBITDA由虧轉盈，至約900萬美元，去年季度則為虧損1.16億美元。

        



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