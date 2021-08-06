中環IFC外望——萬方擴星港辦公室規模

總部位於香港的聯合家族辦公室萬方家族辦公室昨日宣佈，擴充新加坡及香港辦公室規模，以支持強勁業務增長。香港總部新址遷至中環中心，並從昨日起舉辦古玉文化展覽。適逢港府致力吸引家族辦公室來港設立，萬方家族辦公室創始人兼首席執行官關志敏表示，未來希望吸引更多單一家族辦公室進駐成為合作夥伴，構建及深化「萬方家族行業生態圈」。此外，該公司在香港總部新址特設「萬方．文化空間」用於藝術文化交流。配合開幕儀式，辦公室推出主題為「芳玉．榮華」的古玉展覽，藉玉石文化藝術品，傳遞其「傳承經典的同時注入創新動力」的企業價值觀。為配合業務增長，萬方家族辦公室亦拓展業務地區版圖，進軍亞洲另一金融中心北京。隨著北京分公司加入，萬方目前在亞洲已設立5個辦公室，幫助超過150個家族管理相關資產，業務版圖拓展符合目前強勁業務增長速度，公司有望在兩年內把員工人數增至350人。關志敏表示，希望透過「萬方生態圈」，為單一家族辦公室提供所需支援和服務，並吸引亞洲以外的單一家族辦公室進駐，未來亦會利用金融科技、生物科技等新技術，幫助客戶進行財富管理，通過數碼化帶動公司營運。中手游購仙劍奇俠傳內地IP版權中手游（302）公佈，以總代價6.42億元，向台灣大宇收購佳典及Mighty Leader的全部股權。佳典是一間投資控股公司，目前其間接持有該公司直接非全資附屬公司北京軟星的49%股權，主要從事電腦及手機遊戲開發。Mighty Leader為一間投資控股公司，於Mighty Leader收購事項完成前，將成為與「仙劍奇俠傳」有關於中國註冊、授權或使用的所有IP版權的唯一擁有人。高瞻