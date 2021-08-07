恒指全周升218點 快手創新低

恒指昨日先高後低，高開58點，一度跌202點，至26002點，其後回穩，最多升72點，升至全日高位26276點，尾段在26200水平爭持，收26179點，跌25點。科指則下滑18點，收報6697點；國指跌23點，收報9273點。恒指全周累升218點，國指全周升40點，科指全周跌83點。
乳業股捲入監管風波捱沽
科網股反彈，ATMX全線造好，騰訊（700）愈升愈有，一度升4.87%，見460元，收報453.6元，升3.3%，並獲大行高盛納入「確信買入」名單，惟目標價大削16%至759元。阿里巴巴（9988）微升0.5%；美團（3690）亦揚1.2%；小米（1810）漲0.2%。惟內地短視頻平台快手再次捲入監管風眼，繼續尋底，一度跌11.8%至78.6元，創上市以來新低，終收報84.9元，跌4.7%，主要因為快手禁售期剛滿，加上官媒發文批評網絡視頻業。
內地出手整頓乳業，內媒引述一個研討會上的多名專家指，配方奶粉營銷影響孕產婦是否選擇母乳餵養，需加強規範母乳代用品營銷行為。
消息拖累乳業股，飛鶴（6186）終跌4.3%；雅士利（1230）跌4.9%；澳優乳業（1717）挫1.2%；現代牧業（1117）挫3.5%，蒙牛（2319）則無升跌。
勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，港股表現較早前穩定，並圍繞26000水平上落，料下周恒指波幅將會收窄，在25800至26500點之間窄幅上落，亦要視乎港交所（388）及港鐵（066）的業績表現。
內地電動車巨企理想汽車（2015）昨日截止招股。外媒報道指，其將以118元定價，較招股價上限150元低。