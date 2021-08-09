內地監管趨嚴 入市意欲低迷 恒指本周料區間上落

中國監管風暴一浪接一浪，多個行業都受到官媒批評，導致港股近期在低位反覆。證券界人士認為，內地政策風險已凌駕經濟或個別企業前景，投資者暫時無心戀戰，但對負面消息已有所消化，估計恒指在25500至26800點上落。上周官媒再出口術，以「精神鴉片」及「電子毒品」形容手遊，觸發重磅藍籌股騰訊（700）一度領跌恒指，其後數日再警惕酒業、電子煙及奶粉等禍害，阻礙港股反彈，恒指上周僅升218點，報26179點。上周五晚騰訊再遭法院起訴其「青少年模式」不符《未成年人保護法》，令夜期再見偏軟，收報26042點，低水137點；港股ADR比例指數則報26133點，較上周五收市低46點，預示今日港股或輕微低開。夜期ADR輕微向下光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，中國監管力度仍未明朗，投資者入市意欲不高，預期會以觀望為主，恒指再反彈空間不多，上方26800點裂口料有強大阻力。但他指，7月底恒指3日內暴跌逾2500點，是受美國禁止購買中資股傳聞影響「跌過龍」，相信短期未必會跌穿低位，故估計本周或在25500至26800點徘徊。香港股票分析師協會副主席郭思治亦稱，今次監管行動是全方位波及，有政策實施風險，例如遊戲行業稅務優惠減少，將直接侵蝕一些企業盈利，基本面已經轉弱，呼籲投資者不要抱太大憧憬。他表示，很多投資者入市態度保守，短線宜炒股不炒市，估計本周恒指或在25700至26800點震盪，整體弱勢未除，並指早前很多股份反彈投機意味較強，提醒會有大幅回吐風險，建議保本為上。華盛證券分析師聶振邦認為，上一輪監管對恒指傷害不深，反映市場逐步消化有關陰霾，反而可憧憬若監管當局對一些政策再解畫後，能提振市場信心，估計今周有望在26000至26500點整固。重磅股本周紛放榜港股踏入業績期，多隻重磅股份陸續交出中期成績表，周二有九龍倉（004）；周三有港交所（388）、創科（669）及國泰航空（293）等；周四迎來港鐵（066）、太古（019）、百度（9888）、李寧（2331）及銀娛（027）等放榜；周五則有招商銀行（3968）及金沙中國（1928）等公佈業績。