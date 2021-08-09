渣打看好理財通機遇 冀全年盈利增雙位數

渣打香港上半年除稅前基本溢利按年升近16%，續為渣打集團（2888）最賺錢地區。香港區行政總裁禤惠儀看好下半年來自跨境理財通等新機遇，惟指新冠疫情反覆，以及中港未通關，都帶來不確定性。然而倘若大環境保持現狀，期望全年盈利可保持雙位數增長。惠儀表示，渣打香港區下半年有三大發展重點，包括拓展大灣區市場，並已為跨境理財通及債券通南向通作好準備；在金融科技上繼續作出投資，以及推進可持續發展，事實上不少客戶對可持續發展的認知度已有所提升而且具興趣，相信相關融資及投資產品只會有增無減。渣打香港亦計劃於今年底設立首家綠色分行。非利息收入增長動力足展望下半年盈利前景，她認為還需取決疫情發展及經濟狀況，如下半年整個大環境維持穩定，由於利率已跌定，相信利息收入再跌空間有限；非利息收入方面，雖然近期市場波動令財富管理業務短期會受影響，但卻有利金融市場業務，故冀非利息收入增長動力可以持續，而全年盈利則期望能保持雙位數增長。上半年香港區利息收入顯著下跌，非利息收入則錄得中雙位數增長，不但抵銷利息收入跌幅，並帶動整體收入有近1%增長。渣打集團預告明年整體收入將重回5%至7%增長的中期指引水平。就香港作為集團最大的盈利貢獻地區，是否也需滿足有關指引，禤惠儀回應稱，港區暫未制定收入增長指標，但期望收入向上改善。她又稱，按目前料美國可望於2023年加息，2022年將不會出現加息周期，加上香港銀行體系總結餘多達逾4574億元，即使美國屆時加息，香港會否跟隨也要視乎當時本身流動性，故2022年港元拆息繼續維持現水平都不出奇。因此「我哋（渣打港區）2022年都係盡力靠非利息收入去維持整體的增長步伐」，並期望屆時非利息收入可為港區收入帶來集團收入指引的方向性增長。