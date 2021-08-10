中資金融股發力 港股反覆造好 憂經濟轉弱 美股高位回軟

美股上周五創出新高之後，昨天在高位稍為調整，主要是擔心環球經濟增長遜預期。美股杜指早段跌120點，至35087點，跌幅為0.3%。標普指數跌近0.2%，至於納斯達克指數則逆市升近0.1%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35101點，跌106點；標普500指數收報4432點，跌4點；納斯達克指數收報14860點，升24點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.23港元，較香港收市價升0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見470.81港元，較香港收市價升9.12港元。港股夜期中段抽升，至26330點，升113點，較恒生指數收市高水47點。市場擔憂疫情持續，將打擊環球經濟，油價亦顯著下挫，紐約期油昨晚下跌3.8%，至每桶65.7美元，布蘭特期油亦跌3.4%。耶倫要求提高舉債上限美國聯邦政府接近舉債上限，美國財長耶倫表示，要求國會提高政府上限。耶倫指出，提高債務上限不會增加政府開支，亦不會為未來的開支鋪路，只是容許財政部應付之前的支出。如果不提高上限，將為美國經濟帶來重大傷害。歐洲股市靠穩。醫療保健股領漲升近1%，汽車股則跌約0.6%。英國富時100指數收報7132.3點，升9點，升幅0.13%。德國DAX指數收報15745.41點，跌16點，跌幅0.1%。法國CAC指數收報6813.18點，微跌3點。金價急挫。於紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月期金，收報每盎司1726.5美元，跌36.6美元，跌幅2.08%。內地上月CPI及PPI數據均勝預期，刺激滬指升逾1%，港股低開210點後受帶動回勇，最多升347點，高見26527點，惟午後恒指升勢轉弱，收升104點，報26283點。北水連續第二日淨流入，南向資金共錄得48.54億元人民幣。國指則升40點，收報9313點；科指再跑輸大市，收跌32點，報6664點，大市成交金額1475億元。中資金融股昨日發力炒上，郵儲行（1658）曾見一個月高位5.44元，收市仍升4.05%，報5.39元；招行（3968）漲3.75%，收報62.2元；建行（939）升1.28%，收報5.52元；中國太平（966）漲5.45%，收報11.62元；財險（2328）升4.69%，收報6.92元。恒指料反覆下試25500點圓通環球金融集團行政總裁曾永堅預期，恒指短線仍受制於26700至26800點技術阻力，周一升幅可視作技術反彈，主要受惠大型新經濟股反彈，以及資金追入內銀股。曾永堅指，資金對中央加強監管範圍及程度仍有憂慮，若有更多相關政策出台，或監管範圍更廣更深，將加重外資流出誘因，在市場存有戒心下，料港股或反覆下試25500點。