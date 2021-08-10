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內地上月CPI增1%較預期高

2021-08-10 列印
  中國通脹連續三個月增速放緩，7月份全國居民消費價格（CPI）按年增速放緩至1%，惟仍高於市場預期，主要受汽油等工業價格影響，內地汛情亦令食品成本上升。人行在貨幣政策報告指出，整體通脹壓力可控，料下半年通脹仍在合理平穩水平。

　　國家統計局城市司高級統計師董莉娟指出，與6月比較，中國通脹由跌轉升，按月上漲了0.3%。食品類別中，受部份地區的颱風、暴雨等極端天氣影響，鮮菜生產和儲運成本增加，價格按月升上1.3%，而豬肉價格雖然按月下降1.9%，但在儲備豬肉收儲政策支持下，有關跌幅大收窄11.7個百分點。非食品類別中，工業消費品價格按月上升0.4%，主要是汽油及柴油價格上漲影響。

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