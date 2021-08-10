上市不逢時估值偏低 網易雲音樂暫緩來港

中國監管風暴浪接浪，網易（9999）旗下音樂業務網易雲音樂上周已通過港交所（388）聆訊，但外媒引述消息人士指，網易雲音樂將推遲在港上市計畫，以等待市況轉好。網易雲音樂確認上述傳聞，稱決定暫緩網易雲音樂IPO，將選擇更好時機推進IPO。外媒引述知情人士表示，上月中國市場監督總局對騰訊（700）作出責令解除網絡音樂獨家版權等處罰，要求旗下騰訊音樂在30日之內，解除獨家音樂版權限制。市場普遍認為網易雲音樂將受惠於此，因為監管部門擬創造一個公平競爭的市場環境。然而投資者卻對網易雲音樂給出一個非常低的估值，原因是考慮到中國當局未來可能對科技業實施進一步的監管打擊。網易雲音樂對上述傳聞最新回應指，基於對當前市場整體環境等綜合因素考量，公司管理層決定暫緩網易雲音樂IPO，後續將選擇更好的時機，盡快推進IPO相關事宜。中免擬排除美資保薦與此同時，中國旅遊集團中免擬最快年底赴港掛牌，集資最多100億美元（約780億港元），但外媒引述消息人士指，由於中美關係漸趨緊張，這隻巨無霸新股在港上市進程中，亦盡量避免與美資背景銀行合作。據其初步招股書顯示，中金及瑞銀為聯席保薦人。知情人士稱，中免近期新增一些中資背景的銀行，作為其上市的聯席全球協調人，包括有中信證券、海通國際。另外，本港超大型的新股集資案，缺乏美資投行參與其中，是非常少見現象。例如今年上市的快手（1024）、在中美貿易戰背景下回流的阿里巴巴（9988），在港上市時亦不乏美資銀行參與。有知情人士表示，將美資投行排除在外，是管理層考慮到在中美關係緊張的大背景下，應該遠離他們。另一位知情者又認為，由於中免具有國資背景，對此消息並不感到十分意外。不過，現時的關鍵性問題是：其他國資背景的發行人之後是否會仿效中免的做法？