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滙豐亞洲財管收入 上半年大增26%

2021-08-10 列印
　　滙豐今年上半年其亞洲財富管理業務增長強勁。期內，亞洲財富結餘創新高，達8100億美元，佔全球財富結餘總額約49%；亞洲財富管理收入按年升26%，並推動環球財富管理收入錄得30%的增長。

  滙豐指出，該行上半年的亞洲財富結餘增長源於期間錄得大量新資金淨額流入，包括流入亞洲區環球私人銀行業務的93億美元，區內客戶資產總值按年上升25%至1930億美元，而區內富裕及高資產淨值客戶數目則按年增加7%，至170萬。



  滙豐財富管理及個人銀行上半年增聘約600名全職員工，包括滙豐於中國內地的流動個人財富策劃服務滙豐聆峰所聘請的350名個人財富策劃師。



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