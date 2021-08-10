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內地整頓各類平台 清理二萬條有害訊息

2021-08-10 列印
　　內地對行業監管未止，中國網信辦公佈，5月以來推進攝像頭偷窺等黑產集中治理，已督促各類平台清理相關違規有害訊息2.2萬餘條，處置平台帳號4000餘個、群組132個等，同時對存在隱私視頻訊息泄露隱患的14家視頻監控App廠商進行約談，並督促其完成整改。

  其中，百度、騰訊、UC等重點網站平台，清理有害訊息8000餘條、處置違規帳號134個；京東、淘寶、閑魚等電商平台，下架違規宣傳或違規售賣攝像設備1600餘件、處置違規帳號3700餘個、清理違規訊息1.2萬多條。



  今年5月以來，內地對利用攝像頭偷窺等侵害個人隱私行為進行集中治理。        



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