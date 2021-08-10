鐵塔半年多賺16% 暫無回A上市計劃

該公司期內收入按年升7.2%，至426.7億元，其中運營商業務收入398億元，較去年同期增加4.5%，當中塔類業務收入377億元，按年升3.7%，室內分佈式天線系統業務收入21億元，按年升21.3%。另外，跨行業站址應用與信息（跨行業）業務收入18.5億元，按年上揚46.6%；能源業務收入8.8億元，按年增加1.8倍。
5G推動收入作用顯著
佟吉祿指，上半年5G收入為13.4億元，5G收入對公司收入推動作用愈來愈顯著。中國鐵塔透露，5G對運營商業務收入增量貢獻由去年下半年的39.8%，升至今年上半年的64.1%。此外，期內該公司完成5G建設需求約25.6萬個，其中97%通過利用已有資源實現。截至今年6月底，公司塔類站址數達203.5萬個，較去年年底累計淨增1.2萬個，運營商塔類租戶達到322.8萬戶，較去年年底增加5.3萬戶，運營商塔類站均租戶數由去年年底的1.57戶，提升至1.59戶。
跨行業業務方面，中國鐵塔的視像監控產品「鐵塔視聯」已有超過5000個客戶，監控點位亦逾4.8萬個，佔跨行業業務收入51%。被問及此會否牽涉數據和網絡安全等監管問題，佟吉祿指出，公司重視資訊安全，而公司利用標準化，以及統一平台支持等，保障客戶安全，而公司亦按照客戶要求辦事。
至於能源業務方面，佟吉祿指出該業務已轉虧為盈，並探索能源子公司混合所有制改革，或引入具協同效應的戰略投資者，提升競爭力。