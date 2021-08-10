  • 2021年8月10日 星期二
  • 28º
  • 92%
熱門： 東京奧運李靜李慧詩全紅嬋李居明

日報新聞 > 金融

中升純利飆六成 不派中期息

2021-08-10 列印
　　中升集團（881）昨公佈截至6月底止中期業績，期內股東應佔溢利為36.96億元（人民幣，下同），按年增長61.3%，每股基本盈利為1.609元，不派中期息。

  中升於期內新車銷量為27.6萬台，按年增加39.7%；當中豪華品牌新車銷量為16.2萬台，按年增加45%。期內收入為873.6億元，較去年同期增加50.1%，當中新車銷售收入為725.6億元，按年增加45.7%；售後服務及精品業務收入為113.0億元，按年增加34.3%。該公司截至6月底的經銷店總數增至386家，包括229家豪華品牌經銷店及157家中高端品牌經銷店。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd