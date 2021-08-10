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光大中期少賺15% 派息減至7仙

2021-08-10 列印
　　光大綠色環保（1257）昨日派發公佈中期績，受生物質綜合利用板塊在建項目減少，及運營方面受生物質原材料價格上漲和危廢市場經營環境困難影響，今年上半年公司純利錄得7.02億（港元，下同），較去年同期下降15%，每股盈利33.98港仙，派發的中期股息按年減少12.5%，至7港仙。

  光大綠色環保執行董事兼行政總裁錢曉東昨日表示，該公司積極發展低碳產業，一年減排328萬噸二氧化碳，在香港也有佈局太陽能產業，圍繞「雙碳」目標，光大未來會繼續探索大宗固廢綜合利用，積極推進光伏產業，並關注電動汽車的電池回收業務。



  該公司上半年度收益增長2%至43.19億。

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